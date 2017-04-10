МИД Великобритании призывает G7 к новым санкциям против России из-за Асада – The Times

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен обсудить со своими коллегами по «большой семерке» возможность введения новых санкций против России, пишет The Times. Лондон уверен, что Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а новый инструмент давления поможет Западу ослабить связь Москвы и Дамаска.

Такое предложение сформулировано к сегодняшней встрече глав МИД G7, которая состоится в Италии. Призыв может быть зафиксирован в заявлении по итогам встречи министров. За несколько часов до бомбардировки сирийской авиабазы о необходимости пересмотреть отношение Москвы к Асаду заявлял Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Джонсон призывает к введению «по-настоящему карательных» санкций в качестве ответа на применение химического оружия в провинции Идлиб, где погибло более 90 человек. В этом Запад обвиняет вирийские правительственные войска. Если Лондон найдет поддержку и ультиматум действительно будет принят, это может привести к «настоящей войне». Такое мнение высказал собеседник издания в российском посольстве в Лондоне.

10 апреля Джонсон должен был посетить Россию, но после химической атаки в Сирии его планы изменились.