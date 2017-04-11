Премьер-министр Канады высказался в поддержку санкций против России

Вслед за министром иностранных дел Великобритании за введение санкций против России высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Причина – в поддержке Москвой режима президента Сирии Башара Асада.

«Я думаю, что Россия должна осознавать свою ответственность за кровавые акции на прошлой неделе (подразумевается химическая атака в районе Идлиба, в которой Запад обвиняет сирийские правительственные войска), - приводит его слова Reuters. Торонто после консультаций с другими странами готов послать России четкий сигнал: через санкций или какие-либо другие методы воздействия.

Трюдо напомнил, что Канада присоединилась к санкциям, введенные против России за ее политику на Украине и присоединение Крыма. Теперь канадский премьер уверяет, что готов ужесточить действующий санкционный режим. Говоря об Асаде, Трюдо заявил, что в среднесрочной перспективе такой персоны для мирного урегулирования в Сирии нет.