Дочь Трампа Иванка убедила его нанести ракетный удар по Сирии – The Independent

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала «существенное влияние на Овальный кабинет» по поводу нанесения ракетного удара по авиабазе в Сирии. Об этом сообщает в понедельник, 10 апреля, газета The Independent со ссылкой на источники.

Собеседники издания знакомы с данными, которые были направлены послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком премьер-министру Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.

По их словам, дочь американского лидера была «по-настоящему потрясена» фотографиями с места предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за нее США ранее возложили на сирийские власти.

В минувшую пятницу, 8 апреля, Иванка Трамп написала в своем микроблоге в Twitter, что гордится решением отца нанести удар по Сирии. По ее мнению, «времена, в которые мы живем, требуют принятия трудных решений». «Горжусь своим отцом за отказ смириться с этими ужасными преступлениями против человечества», – подчеркнула дочь Трампа.

Иванка Трамп является «специальным советником президента» и работает в Белом доме на безвозмездной основе, напоминает «Интерфакс».

Утром в пятницу эсминцы USS Ross и USS Porter, находящиеся в Средиземном море, выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. Как пояснил Трамп в специальном телеобращении, это стало ответом на произошедшую 4 апреля химическую атаку на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил президента Сирии Башара Асада. Удар по «Аш-Шайрату» отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, заверил Трамп.