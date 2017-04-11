Песков не подтвердил информацию о встрече Тиллерсона с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что Владимир Путин встретится с прибывшим в Москву госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. «Пока не могу подтвердить», - передало слова Пескова РИА «Новости».

РБК со ссылкой на источники в МИД написал, что встреча состоится в среду 12 апреля. Возможно Путин примет Тиллерсона в Кремле во второй половине дня среды, писал также «Коммерсант».

Накануне Песков, комментируя сообщения СМИ о готовившейся встрече госсекретаря с президентом России и о ее последующей отмене, сообщил, что в графике Путина встречи с Тиллерсоном не было, поэтому она и не отменялась.

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон посещает Москву впервые с момента своего назначения. Он прилетит в столицу России после конференции G7 в Лукке (Италия), где обсуждалась ситуация в Сирии, для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ситуация в Сирии обострилась после нанесения США ракетного удара по аэродрому «Шайрат», с которого, по заявлениям американских официальных лиц, был произведен авианалет 4 апреля на провинцию Идлиб с использованием химического оружия, что повлекло за собой многочисленные жертвы. Дамаск отрицает применение химического оружия, по версии Минобороны России, сирийские ВВС разбомбили склад самодельного химического оружия одной из группировок. МИД России настаивает на расследовании инцидента.