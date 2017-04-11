В Думе хотят разрешить полицейским применять оружие в толпе

В Госдуму внесены поправки, предлагающие предоставить полицейским право применять оружие в толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на органы госвласти, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и первым заместителем председателя комитета Эрнестом Валеевым.

Поправками предлагается разрешить сотруднику полиции применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти. При этом он должен принять меры для того, чтобы не пострадали лица, которые не причастны к противоправным действиям.

В настоящее время в законе «О полиции» говорится: «Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица».

В то же время авторы указывают на то, что сотрудники ФСБ имеют право применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей только для предотвращения теракта, освобождения заложников и отражения группового вооруженного нападения на потенциально опасные объекты и здания органов госвласти.

Таким образом, полицейские в случае принятия законопроекта получат такие же права и условия применения оружия в толпе, что и сотрудники ФСБ.

Также законопроект устанавливает в законе о полиции презумпцию доверия к действиям сотрудника полиции как должностного лица. Оговаривается, что сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, которые ей предоставлены, «выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой закона и государства».

В настоящее время в законе оговаривается, что полицейский находится "под защитой государства", и не оговаривалось, что он находится "под защитой закона".