Тиллерсон прилетел с первым визитом в Россию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Москву, сообщает «РИА Новости». Это его первый визит с момента назначения на должность.

В Москву он прилетел после конференции «семерки» в Лукке (Италия), где обсуждалась ситуация в Сирии, санкции против России, положение на Украине, ядерная программа КНДР и вопросы кибербезопасности. Министры иностранных дел стран G7 не согласовали расширение санкций против России, но сошлись во мнении, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Ситуация в Сирии обострилась после нанесения США ракетного удара по аэродрому «Шайрат», с которого, по заявлениям американских официальных лиц, был произведен авианалет на Хан-Шейхун с использованием химического оружия, что повлекло за собой многочисленные жертвы. Дамаск отрицает применение химического оружия, по версии Минобороны России, сирийские ВВС разбомбили склад самодельного химического оружия одной из группировок. МИД России настаивает на расследовании инцидента.