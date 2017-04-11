Более 70 000 человек стали юнармейцами

В военно-патриотическое движение «Юнармия» вступили более 70 000 человек. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За десять месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 000 юношей и девушек», - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

По его словам, «Юнармия» стала популярным молодёжным военно-патриотическим движением.