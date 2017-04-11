Коммунисты обсудили отмену муниципального фильтра с Кремлем

Руководство КПРФ встретилось с начальником управления внутренней политики Андреем Яриным. Беседа носила рабочий характер, рассказал зампред Госдумы Иван Мельников: «Прошла интересно, полезно. Обсудили широкий спектр актуальных вопросов в контексте подготовки встречи лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова с Сергеем Владиленовичем Кириенко».

Одним из поводов к сегодняшней встрече и к организации будущей встречи стало письмо трех фракций об отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов. «Но это только один из поводов, тематика будет шире, мы возможную повестку сегодня обговорили», - добавил Мельников.

Все три оппозиционные думские фракции попросили президента об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах. В марте руководитель Центризбиркома Элла Памфилова также пообещала обсудить этот вопрос с рабочей группой в администрации президента.