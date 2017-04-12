Михаил Гальперин назначен представителем президента по изменениям в Конвенции по правам человека

Президент Владимир Путин назначил замминистра юстиции Михаила Гальперина на должность представителя при рассмотрении вопроса о ратификации протокола №15 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее эти функции выполнял замминистра юстиции и представитель России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгий Матюшкин. Он был уволен в марте по собственному желанию.