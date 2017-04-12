В Госдуме покажут «Время первых»

В Госдуме сегодня, 12 апреля, пройдет премьерный показ фильма Дмитрия Киселева «Время первых». Он состоится после пленарного заседания в малом зале Думы. Ожидается, что его посетит руководство палаты и представители всех фракций, сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Собеседник «Дождя» знает, что «Время первых» придет смотреть и председатель Думы Вячеслав Володин. «Все придут добровольно, никакой обязаловки», — добавил источник. Представлять картину будут Тимур Бекмамбетов и актер Евгений Миронов, исполняющий в фильме главную роль.

Касса «Времени первых» оказалась вдвое ниже прогнозов. Фильм собрал в первый уикенд 140 млн руб., а на этой неделе ему предстоит столкнуться с «Форсажем-8».