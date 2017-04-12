Сечин и Кадыров пригрозили FT совместным иском

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров заявили о возможности подать в суд на Financial Times из-за публикации об их конфликте.

В заявлении «Роснефти» данные FT называются «лживыми измышлениями». «Предмет этих измышлений затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 г.», - подчеркивается в сообщении.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях Сечина и Кадырова на почве обсуждений продажи местным властям активов компании. Трения между Сечиным и Кадыровым газета привела как один из примеров противоборства серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный.

Так, по данным издания, после критических заявлений Кадырова в адрес «Роснефти» якобы было решено проверить, существует ли «связь с Чечней» у совершившего теракт в петербургском метро 3 апреля.

Заявления о проверке «чеченского следа» в терактах в Петербурге Сечин и Кадыров называют как минимум «разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием». «Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой «оппозиции», пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», - говорится в заявлении.

Кадыров и Сечин подчеркивают, что между ними «многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения».