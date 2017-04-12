В «Роснефти» назвали материал FT о конфликте Сечина и Кадырова «провокацией банды Ходорковского»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что сообщения СМИ о конфликте руководителя компании Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова – «провокации банды Ходорковского». Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Одна из ведущих мировых деловых газет подбирает с пола совершенно криминальные провокации банды [экс-главы ЮКОСа Михаила] Ходорковского. Это, вообще, конечно, потрясающий креатив – выдумать, что мы обвиняем Кадырова во взрывах в Петербурге из-за того, что у нас есть разногласия по продаже активов. Это за пределами. Чем газета Financial Times отличается от какой-нибудь провинциальной шпаны? Раньше я не замечал, чтобы они рылись в помойках Ходорковского», – заявил Леонтьев.

Леонтьев также подчеркнул, что у компании «могут быть некие рабочие разногласия с любыми партнерами, но это нормальный рабочий процесс», не влияющий на отношения.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях Сечина и Кадырова на почве обсуждений продажи местным властям активов компании. Трения между Сечиным и Кадыровым газета привела как один из примеров противоборства серьезных игроков внутри Кремля и по всей России, борьба между которыми и амбиции которых, по мнению источников, угрожают власти Владимира Путина сильнее, чем Алексей Навальный.

Так, по данным издания, после критических заявлений Кадырова в адрес «Роснефти» якобы было решено проверить, существует ли «связь с Чечнёй» у совершившего теракт в петербургском метро 3 апреля.

«Сечин vs. Кадыров. Чужой против Хищника. В этой схватке болею за любой и каждый мощный удар», - прокомментировал публикацию бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский.