Киев предупредил граждан о провокациях ФСБ на российско-украинской границе

В госпогранслужбе Украины предупредили, что Россия осуществляет провокации против украинцев на границе. «ФСБ России совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска», – сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Киев расценивает это как предпосылку для провокаций, в результате которых граждане Украины будут задержаны «якобы за попытки ввезти в Россию запрещенные предметы, в том числе оружие и боеприпасы».