Директора лагеря на Сямозере отпустили из-под стражи по делу о гибели 14 детей

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения для директора карельского лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, обвиняемой по делу о гибели 14 детей, с заключения под стражу на домашний арест.

«В удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Решетовой Елены отказать. По истечении срока действия ранее продленной меры пресечения в виде заключения под стражу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца по 18 июня включительно», - сказал судья Александр Мерков после рассмотрения ходатайства следствия, которое просило продлить арест на два месяца - до 19 июня.

Представитель прокуратуры попросил поддержать ходатайство следователя. В то же время адвокат Решетовой настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест.

18 июня 2016 г. участники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм две лодки перевернулись и затонули. Потерпевшие предприняли попытку добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и холодной воды сделать это смогли не все: 14 детей утонули.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Лагерь «Сямозеро» закрыт.