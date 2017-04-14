Дело оппозиционера Мальцева рассмотрит Тверской суд Москвы

Тверской суд Москвы 14 апреля рассмотрит административный протокол, составленный на саратовского оппозиционера и видеоблогера Вячеслава Мальцева, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Бадамшин. «На Вячеслава Мальцева составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в связи с его задержанием на акции 26 марта в центре», - добавил он. О задержании политика стало известно утром 13 апреля, к нему домой пришли с обыском, его задержали и увезли в Москву. По словам адвоката, ночь на пятницу Мальцев должен был провести в ОВД «Лужники».

Ранее представитель организации «Новая оппозиция» Роман Ковалев рассказывал журналистам, что после задержания у Мальцева случился сердечный приступ, в Москву его везли под наблюдением врачей.

Мальцев – бывший саратовский депутат, по результатам праймериз вошедший в первую тройку федерального списка партии «Парнас» на думских выборах в сентябре 2016 г.