Госдума одобрила законопроект об электронных больничных

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, согласно которому больничные листы с 1 июля 2017 г. можно будет оформлять и в электронном виде.

Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и - с письменного согласия застрахованного лица - в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Такой электронный больничный должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями медицинского работника и медицинской организации и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке, говорится в законе.