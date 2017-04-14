Россия выясняет причины переброски военной техники США к южным границам Сирии

Москва проясняет ситуацию с переброской военной техники США к южным границам Сирии, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы видели эти сообщения и попытались прояснить, о чем идет речь. Нам неофициально дали понять, что речь якобы идет о том, чтобы перерезать линии коммуникаций между "Исламским государством" (запрещена в России) в Сирии и Ираке», - сказал он на пресс-конференции в пятницу по итогам переговоров с главами МИД Сирии и Ирана в Москве.

«Мы будем продолжать этим вопросом заниматься, потому что борьба с терроризмом - это единственное, что должно происходить на территории Сирии в плане применения вооруженной силы», - отметил российский министр.

Со своей стороны глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что этот вопрос обсуждался в ходе трехсторонних консультаций.