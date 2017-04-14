Суд снизил срок заключения националисту Поткину

Мосгорсуд снизил до 3,5 года срок наказания бывшему лидеру признанного экстремистским и запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка.

Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу стороны защиты на приговор первой инстанции. Поткин приговорен к 3 годам и 6 месяцам.

Кроме того, Мосгорсуд отменил Поткину приговор по ч. 4 ст. 174 (легализация средств, полученных незаконным путем), отправив дело в данной части в прокуратуру ЦАО города Москвы.

Таким образом, отменено решение о взыскании с фигуранта 4,9 млрд руб. по гражданскому иску потерпевшей стороны - казахстанского БТА-банка.

Также суд исключил из дела показания ряда свидетелей и отягчающее обстоятельство - особо активную роль в совершении экстремистских преступлений, соединив ранее вменявшиеся фигуранту эпизоды в один.

Адвокат Поткина пояснил «Интерфаксу», что с учетом вынесенного решения Поткин выйдет на свободу в течение года. «Можно уже на УДО подавать», - сказал он.

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 г. приговорил Поткина к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 000 руб. Суд также постановил взыскать с Поткина по гражданскому иску БТА-банка 4,9 млрд руб.