Оппозиционера Мальцева арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Тверской суд назначил административный арест на 15 суток оппозиционному политику и блогеру Вячеславу Мальцеву за неповиновение полиции на не согласованной с властями протестной акции в Москве 26 марта.

Мальцева признан виновным по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

В суде Мальцев свою вину категорически отрицал.

«Каждое воскресенье в 14.00 мы с друзьями гуляем по Тверской улице. Люди в форме подошли и предложили пройти для беседы, никакого сопротивления я не оказывал, наоборот, прошел, куда меня пригласили», - сказал он.

В суде в качестве свидетелей выступили полицейские, проводившие задержание Мальцева 26 марта, которые сообщили, что в ответ на законные требования полиции оппозиционер и его сторонники оказали им сопротивление и хватали за форму.

«После того как мы представились и хотели провести беседу, Мальцев начал звать людей. Его сторонники отпихнули полицейских, стали закрывать Мальцева телами, хватать сотрудников. У сотрудников полиции потом не оказалось погонов и нагрудных знаков ", - сказал один из свидетелей.

13 апреля Мальцев, выдвигавшийся от партии «Парнас» кандидатом на выборах в Госдуму осенью 2016 г., сообщил, что к нему в квартиру в Саратове пришли представители правоохранительных органов с постановлением на обыск, по итогам которого задержали его. Мальцев транслировал в интернете происходящее. Следственные действия, как видно из постановления, проводились на основании постановления Басманного районного суда Москвы.

Пресс-секретарь движения «Новая оппозиция» Роман Ковалев сообщил, что Мальцев после задержания перенес сердечный приступ и доставлялся в Москву под наблюдением врачей.

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, в настоящее время оппозиционер чувствует себя относительно нормально.