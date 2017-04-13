Мальцев задержан по делу о применении насилия к представителю власти

Задержание оппозиционера Вячеслава Мальцева связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мальцев задержан в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве», – сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева. Пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов сообщил, что помимо Мальцева в Москве также был задержан сопредседатель партии националистов Иван Белецкий.

Ранее соратники Мальцева сообщили о его задержании в Саратове. Мальцев – бывший саратовский депутат, по результатам праймериз вошедший в первую тройку федерального списка партии «Парнас» на думских выборах в сентябре 2016 г.