ИГ отрицает потери в результате удара США в Афганистане

Террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) заявили в пятницу, что не понесли потерь в результате удара США, нанесенного по их позициям в Афганистане. Об этом говорится в сообщении организации SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов.

В сообщениях приводятся данные подконтрольного террористам агентства Amaq, согласно которому в рядах ИГ после бомбардировки нет ни раненых, ни убитых.

В свою очередь власти Афганистана сообщили в пятницу, что, согласно их данным, удар привел к гибели не менее 36 экстремистов.