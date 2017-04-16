Суд заочно арестовал Ямадаева по делу о покушении на Кадырова – «Росбалт»

Старопромысловский суд Грозного заочно арестовал Ису Ямадаева, обвиняемого в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник. По данным агентства, Ямадаев объявлен в международный розыск.

Ранее «Росбалт» сообщал, что Иса Ямадаев подозревается в покушении на Кадырова и объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, «с мая 2016 г. Ямадаев И. Б., предполагая, что глава Чеченской Республики Кадыров Р. А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х. Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство».

Защита настаивает на том, что все следственные действия, которые предпринимаются в отношении Ямадаева, незаконны, поскольку он является военнослужащим, в дело ведет гражданское следствие.

О покушении на Рамзана Кадырова сообщала «Новая газета». По данным издания, в резиденции главы Чечни было заложено мощное взрывное устройство, которое обнаружило следствие.