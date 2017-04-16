На референдуме в Турции побеждают сторонники президентской формы правления

По результатам обработки 97,92% бюллетеней на конституционном референдуме в Турции побеждают сторонники президентской формы правления. За переход от парламентской формы правления к президентской проголосовали 51,32% избирателей, сообщает агентство «Анадолу».

По данным турецкого телеканала Haberturk, явка на референдуме составила 86,7%.

Би-би-си отмечает, что крупнейший город Турции Стамбул проголосовал против изменений. Жители столицы высказались «за».

В случае положительного исхода голосования в конституцию Турции будут внесены 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.