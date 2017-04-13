Референдум о турецкой конституции решит и судьбу президента Эрдогана

В воскресенье в Турции пройдет референдум по поправкам в конституцию, в случае принятия которых политическая система страны претерпит самые большие изменения с момента основания республики в 1923 г. Вместо парламентской демократии, где главную роль играет премьер-министр, страна станет президентской республикой. В случае успеха референдума президент Реджеп Тайип Эрдоган получит возможность переизбраться еще на два срока и остаться главой Турции до 2029 г. Пост премьера будет упразднен, президент сам сможет назначать свой кабинет, в то время как парламент больше не сможет выносить министрам вотум недоверия. Президент, ранее фигура скорее номинальная, не должен будет больше соблюдать нейтральность и сможет открыто продвигать интересы своей партии. Противники референдума утверждают, что Эрдоган в случае принятия поправок превратит Турцию из демократии в диктаторский режим, сторонники же считают, что поправки сделают систему более стабильной в неспокойные времена. «За» агитируют кроме Партии справедливости и развития самого Эрдогана верхушка ультраправой Партии националистического движения.

В Турции по-прежнему действует режим ЧП, введенный после неудачной попытки переворота в июле прошлого года, в результате которого десятки тысяч людей оказались под арестом и следствием. Турецкие политики за несколько месяцев до референдума отправились в турне по европейским странам, где проживают большие диаспоры. Призывы турецких политиков обязательно проголосовать на референдуме привели к скандалам с правительствами Германии, Австрии, Нидерландов.

Расклад сил 49,5% голосов набрала на последних парламентских выборах в 2015 г. Партия справедливости и развития. Кемалистская республиканская народная партия получила 25,3%, Партия националистического движения – 11,9%, прокурдская Партия демократии народов – 10,8%

Разрыв между сторонниками и противниками референдума минимален, а линия раздела проходит сразу по нескольким фронтам, убежден профессор университета Bilkent в Анкаре Онур Ишчи: «И курды, и националисты сейчас разделены как никогда: лидер националистов Девлет Бахчели безоговорочно ратует за референдум, однако многие его однопартийцы и избиратели этому противятся. Курдские политики не оправились после того, как Эрдоган бросил за решетку лидеров их партии». Помимо этого ядро противников референдума – более образованные представители городского среднего класса и молодежь, добавляет Ишчи, а исход решат неопределившиеся: разрыв между «за» и «против» составлял в некоторые моменты 1–2%, а явка турок в других странах, где голосование началось уже месяц назад, низкая. Голосование 16 апреля уже превратилось в «референдум по Эрдогану», ведь даже не все его сторонники уверены в необходимости его проведения, считает профессор: «Многие приверженцы его партии не уверены, что эти изменения, спорные уже сами по себе, действительно нужны системе, а не самому Эрдогану, единоличность правления которого станет беспрецедентной. ЧП с прошлого лета превращает это голосование в свершившийся факт. Было бы умнее со стороны Эрдогана провести досрочные выборы до референдума, чтобы укрепить свои позиции после переворота и других потрясений, ведь если он проиграет референдум, он как раз это и сделает, но ставки в этом случае будут намного выше».