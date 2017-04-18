Минобрнауки отобрало еще 22 опорных вуза в регионах

Количество опорных университетов в России увеличится до 33. Как сообщает «Коммерсантъ», экспертный совет при Минобрнауки определил 22 вуза – победителя второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Первые 11 опорных университетов были отобраны министерством в январе 2016 г. Ранее в ведомстве говорили, что таких вузов может в итоге стать 150.

Министр Ольга Васильева сказала изданию, что каждый отобранный вуз должен будет «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал». По правилам в опорном вузе должно учиться не менее 10 000 студентов, его доходы должны быть не менее 2 млрд руб., напоминает газета. Вузам-победителям предстоит изменить кадровую политику, научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов и понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда, пишет издание.

Победившие на конкурсе 22 вуза разделены на две группы. Вузы первой группы (их восемь) получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровне. Среди них «Коммерсантъ» называет Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет и др. Еще 14 вузов получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации – только из региональных бюджетов. В эту группу попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова и др.