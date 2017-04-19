США и Россия официально прокомментировали перехват Ту-95 у берегов Аляски

США подняли два истребителя F-22 и разведывательный самолет E-3 Sentry на перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски. Как передают ABC News, это подтвердило Ко­ман­до­ва­ние воз­душ­но-кос­ми­чес­кой обороны Северной Америки (NORAD). Оно сообщило, что российские самолеты были в опознавательной зоне противовоздушной обороны ВС США, которая охватывает полосу шириной в 200 миль от побережья. В интересах национальной безопасности США требуют идентификации всех самолетов, которые заходят в эту зону. Это первый перехват российских самолетов у Северной Америки за довольно долгое время, отмечают ABC News. NORAD не фиксировало таких перехватов в течение всего 2016 г., последний такой инцидент датируется летом 2015 г.

Ранее источник в правительственных структурах заявил ABC News, что российские бомбардировщики были перехвачены на расстоянии 100 морских миль к югу от острова Кодиак и в воздушное пространство США они не заходили. Американские самолеты поднялись с базы ВВС СШВ Эльмендорф и сопровождали Ту-95 до тех пор, пока те не не начали удаляться от опознавательной зоны.

«17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская обл.) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов», - заявило российское Минобороны. Как передает «Интерфакс», самолеты пролетели около 5000 км. на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 000 м, продолжительность полета превысила более 7 часов. В течение 27 минут в районе Аляски их сопровождали истребителями F-22 ВВС США.

Летчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов, напомнило российское министерство. Все полеты самолетов выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, заверяет ведомство.