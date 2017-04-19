Задолженность перед бизнесом по госконтрактам выше всех у Краснодарского края

Российские регионы имеют задолженность по госконтрактам на сумму более 19 млрд руб., сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«Задолженность субъектов Российской Федерации перед предпринимателями по госконтрактам на 1 марта составляет 19,3 млрд руб. Краснодарский край задолжал 4,4 млрд руб., Московская область - 1,4, Ярославская - 1,2. Республика Дагестан и республика Северная Осетия - по 1,1 млрд руб.», - сказал Чайка.

Он отметил, что наибольшая часть долгов приходится на медицинскую и строительную сферы.