Медведев посоветовал КПРФ не поднимать вопрос о расследовании Навального

«Это абсолютно лживые продукты политических проходимцев», которые не стоят специальных комментариев. Так премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, почему бы ему не «отказаться от услуг уволенного вами [Алексея] Кудрина и [председателя ЦБ Эльвиры] Набиуллиной и защититься от нападок Навального».

Премьер призвал воздержаться от таких вопросов и фракцию КПРФ. «Считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии должна от этого воздерживаться», - сказал Медведев. «Один раз уже страна от этого пострадала, в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать», - заметил ведущий сессию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В среду Дмитрий Медведев выступает с отчетом правительства перед депутатами Госдумы. Вопросы фракций касаются ситуации в Сирии, экологии, образования и различных социально-экономических проблем. Вчера фракция КПРФ запретила Валерию Рашкину задавать вопрос о расследовании оппозиционера Алексея Навального об имуществе Медведева.