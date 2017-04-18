Рашкину запретили спрашивать Медведева о расследовании Навального

Во вторник на заседании фракции руководство КПРФ постановило, что Валерий Рашкин не будет задавать вопрос о расследовании Алексея Навального на правительственном часе в Госдуме.

В среду, 19 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев представит депутатам отчет правительства. Вопросы фракции (по пять от каждой) будут касаться социальных и экономических тем, никто из депутатов не собирается спрашивать о нашумевшем расследовании Навального о недвижимости Медведева. Ранее такой вопрос собирался задать Рашкин, в марте он направил главе СКР Александру Бастрыкину депутатский запрос в связи с расследованием. «Буду требовать ответа на мой запрос», - прокомментировал во вторник решение фракции депутат.

В руководстве фракции объяснили, что «и других тем для вопросов полно», другой собеседник во фракции отметил, что «все должны быть как Рашкин, но, к сожалению, это невозможно».