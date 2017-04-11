Усманов подаст в суд на Навального за расследование о недвижимости премьера

Долларовый миллиардер Алишер Усманов, совладелец USM Holdings, занимающий третью строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes ($12,5 млрд в 2016 г.), подает в суд на оппозиционера Алексея Навального за расследование его Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. «Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета», - приводит слова Усманова ТАСС. Бизнесмен рассказал, что «долгое время не обращал внимания на его (Навального) лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», - сказал Усманов.

Предприниматель считает, что у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают $100 млн в год.

В расследовании Навального, обнародованном в начале марта, утверждалось, что сокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей, что рассматривается как взятка.

В начале марта заявление в СКР о возбуждении уголовного дела по статьям о взяточничестве в отношении Усманова и Медведева направил директор ФБК Роман Рубанов.

Власть никак не отреагировала на обнародованные Навальным сведение. Как следствие, 26 марта в российских городах прошли митинги против коррупции. Только в Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек. Лишь после этого Медведев отреагировал на расследование, назвав его «чушью» и «какими-то бумажками».

Госдума отказалась проводить проверку о достоверности сведений ФБК.