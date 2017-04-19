Порошенко и Джонсон обсудили вопросы усиления сотрудничества Украины и Великобритании

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и британским министром обороны Майком Пеннингом обсудил вопросы усиления двустороннего военного и экономического сотрудничества.

«Президент Украины выразил благодарность британской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что как одна из стран - гарантов независимости Украины по Будапештскому меморандуму Великобритания может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в Украине», - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко, обнародованном в среду вечером.

Собеседники обсудили развитие событий в Донбассе.

«Обсуждались также вопросы продолжения британской технической и финансовой помощи Украине, а также усиления двустороннего военного сотрудничества с целью противостояния российской агрессии», - говорится в информации.

Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.