Порошенко сообщил о перечислении ЕС 600 млн евро второго транша помощи Украине

Европейский союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«Сегодня ЕС осуществил второй транш в размере 600 млн евро для Украины в рамках макрофинансовой помощи для стабилизации ситуации и реформирования экономики страны», - написал Порошенко на своей странице.

16 марта 2017 г. Европейская комиссия одобрила выделение 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине.

Порошенко 20 марта говорил, что эта сумма поступит на Украину после перечисления транша в $1 млрд от Международного валютного фонда.

Исполнительный совет МВФ 3 апреля утвердил выделение Украине очередного транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) на сумму $1 млрд (734,05 млн SDR).