Януковича вызвали в районный суд Киева на дачу показаний

Оболонский районный суд города Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 4 мая 2017 г. в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

На портале «Судебная власть Украины» опубликована соответствующая повестка о вызове в суд.

«Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10.00 4 мая 2017 г. в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины», - говорится в документе.

В начале апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет заочно осудить Януковича и его соратников. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее отмечал, что вступление в силу новой редакции этого законопроекта позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении Януковича и 23 российских генералов.