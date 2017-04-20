Трамп и Эрдоган планируют встретиться 16-17 мая – СМИ

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп собираются провести встречу 16-17 мая в Вашингтоне. Об этом сообщает в четверг, 20 апреля, сайт турецкого издания Daily Sabah со ссылкой на заявление турецкого лидера.

Темами переговоров должны стать ситуация в Сирии, а также экстрадиция из США оппозиционного мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

О том, что президенты США и Турции встретятся в Вашингтоне в мае перед саммитом НАТО, который должен пройти в Брюсселе 25 мая, ранее говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.