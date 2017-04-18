Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Президент США Дональд Трамп поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме по конституционной реформе, прошедшем 16 апреля. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в окружении Эрдогана.

Накануне власти Турции объявили о том, что за 18 конституционных поправок, превращающих страну из парламентской республики в президентскую, проголосовали 51,41% избирателей, против - 48,59%.

Оппозиция обвиняет Эрдогана в подтасовке результатов. Уже после голосования стало известно, что Центризбирком решил учитывать бюллетени, на которых не было печати избирательной комиссии. В Стамбуле начались акции протеста.