В Стамбуле начались акции протеста недовольных итогами референдума

Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Протесты были инициированы в связи с недовольством граждан результатами прошедшего накануне референдума.

Протестующие прошли через районы Бешикташ и Кадыкей с плакатами, на которых было написано «Нет, мы победим», также они выкрикивали «Вор-убийца - Эрдоган».

В сообщении агентства отмечается, что представители турецкой оппозиции потребовали аннулирования результатов референдума, заявив о нарушениях при подсчете голосов.

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана праздновали ранее победу на референдуме о конституционной реформе в стране, состоявшемся 16 апреля. По итогам подсчета 100% бюллетеней за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%. Окончательные официальные итоги референдума будут объявлены в течение 11–12 дней.

Реформа, представленная в 18 конституционных поправках, преобразует Турцию из парламентской республики в президентскую и существенно расширяет полномочия главы государства, которые истекают в 2019 г. Нынешний срок правления Эрдогана учитываться не будет, таким образом, он сможет избираться еще два раза подряд и править потенциально до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет сам без учета мнения политических партий. Партии же, до сих пор основные силы в формировании правительства, теперь не смогут выносить кабинету даже вотум недоверия.