Эрдоган не исключил проведения референдума по заявке Турции на вступление в ЕС

В Турции может быть организован референдум о судьбе заявки на вступление страны в ЕС, сообщил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что они (ЕС) сделали для нас за те 54 года, что мы стоим у их дверей? Ждать!» - сказал президент Турции.

Ранее в понедельник канцлер Австрии Кристиан Керн выразил мнение о том, что Брюсселю следовало бы прекратить переговоры с Анкарой после того, как большинством голосов на референдуме в Турции было одобрено расширение президентских полномочий.

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана праздновали ранее победу на референдуме о конституционной реформе в стране, состоявшемся 16 апреля. По итогам подсчета 100% бюллетеней за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%. Окончательные официальные итоги референдума будут объявлены в течение 11–12 дней.

Реформа, представленная в 18 конституционных поправках, преобразует Турцию из парламентской республики в президентскую и существенно расширяет полномочия главы государства, которые истекают в 2019 г. Нынешний срок правления Эрдогана учитываться не будет, таким образом, он сможет избираться еще два раза подряд и править потенциально до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет сам без учета мнения политических партий. Партии же, до сих пор основные силы в формировании правительства, теперь не смогут выносить кабинету даже вотум недоверия.