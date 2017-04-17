Сторонники Эрдогана заявили о победе президентской модели правления в Турции

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу на референдуме о конституционной реформе в стране, состоявшемся 16 апреля. По итогам подсчета 100% бюллетеней, за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали 51,18% граждан, против — 48,82%, передает государственное турецкое агентство Anadolu. Окончательные официальные итоги референдума будут объявлены в течение 11-12 дней, указывает Reuters.

На фоне политических новостей национальная турецкая валюта лира укрепилась на 3,5% - с 3,74 до 3,63 за доллар.

Реформа преобразует Турцию из парламентской республики в президентскую и существенно расширяет полномочия главы государства, которые истекают в 2019 г. Нынешний срок правления Эрдогана учитываться не будет, таким образом, он сможет избираться еще два раза подряд и править потенциально до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет сам, без учета мнения политических партий. Партии же, до сих пор основные силы в формировании правительства, теперь не смогут выносить кабинету даже вотум недоверия. Оппозиция опасается, что реформа – прямой путь от демократической формы правления к диктатуре.

Эрдоган, общаясь со своими сторонниками после объявления о победе конституционной реформы, заявил, что Турция могла бы провести еще один референдум – о восстановлении в стране смертной казни. Эту инициативу он пообещал обсудить с премьер-министром Йылдырымом и лидером националистической оппозиции. Такой шаг будет означать конец переговоров о вступлении Турции в ЕС, указывает Reuters. При этом действующий президент предложил обществу отказаться от ненужных дискуссий и признать результаты голосования, подчеркивает Anadolu.

«Открыта новая страницы в нашей демократической истории. Мы братья, мы одно тело, единая нация», - так подвел предварительные итоги референдума премьер-министр Турции и лидер правящей партии Бинали Йылдырым. Он также пообещал «защищать единство страны, несмотря на различия во взглядах».

Оппозиционная Республиканская народная партия уже заявила о намерении требовать пересчета до 60% голосов в знак протеста против неожиданно принятого в последний момент решения избирательной комиссии учитывать неклейменые бюллетени в качестве действительных голосов. По словам зампреда партии Булента Тескана, оппозиция планирует продолжить разбирательство, а если нарушения не будут устранены, это «создаст серьезную дискуссию по проблеме легитимности». Самые сильные оппозиционные настроения наблюдаются в крупнейших городах – Стамбуле, Измире и Анкаре.

Выборы проходили в условиях режима ЧП, введенного в июле 2016 г. после неудачной попытки госпереворота. В нем Анкара обвинила проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Под следствием в Турции находятся десятки тысяч человек.