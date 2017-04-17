Москва, Париж и Берлин прокомментировали референдум в Турции

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к выбору турецких избирателей, которые на референдуме высказывались о предложении властей расширить полномочия президента страны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что большинство избирателей - чуть более 51% - поддержали реформу и что впервые в истории страны структура власти будет изменена политическим способом. Перевес за реформу составил около 1,3 млн голосов. Оппозиционная Республиканская народная партия заявила о многочисленных нарушениях и потребовала аннулировать результаты референдума. Того же требует и курдская Демократическая партия народов.

«Прошедший референдум - это абсолютно суверенное дело Турецкой Республики, - цитирует Пескова ТАСС. - Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа. Наверное, к этому и сводится наш комментарий».

Обнародованные результаты свидетельствуют, что запланированная реформа разделила турецкое общество, заявил аппарат президента Франции Франсуа Олланда. Ведомство призвало разрешить этот разлад через диалог, передает Reuters. МИД Франции в отдельном заявлении призвал руководство Турции соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещает смертную казнь, после того как Эрдоган заявил, что может обсудить и возвращение этой меры наказания.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Зигмар Габриэль также заявили, что результат референдума свидетельствует о глубоком расколе в турецком обществе и это означает большую ответственность для правительства Турции и президента Эрдогана лично. В ФРГ проживают около 4 млн выходцев из Турции, напоминает Reuters. Как сообщает Deutsche Welle, в референдуме из них приняли участие менее 50%, 63% проголосовавших поддержали расширение полномочий президента. Меркель и Габриэль заявили, что Берлин уважает право граждан Турции менять свою Конституцию, но призывает Анкару к уважительному диалогу со всеми представителями турецкого общества после референдума. Также они призвали правительство Турции обратить внимание на оценки европейских экспертов процедуры и содержания референдума.

Еврокомиссия также обратила внимание на небольшой разрыв в результатах голосования и призвала Анкару добиваться более широкого общественного консенсуса в реализации реформы власти.