Власти Турции заявили о победе сторонников президентской системы правления

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу на референдуме о конституционной реформе в стране, состоявшемся 16 апреля. По итогам подсчета 100% бюллетеней, за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали 51,20% граждан, против — 48,80%, передает турецкое агентство Anadolu. Агентство Reuters сообщает о победе сторонников реформы с результатом 51,3%. Окончательные официальные итоги референдума будут объявлены в течение 11-12 дней.

Реформа преобразует Турцию из парламентской в президентскую республику и существенно расширяет полномочия действующего главы государства, которые истекают лишь в 2019 г. При этом нынешний срок Эрдогана учитываться не будет, таким образом, он сможет избираться еще на два срока подряд и править потенциально до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет сам, без учета мнения политических партий.

«Открыта новая страницы в нашей демократической истории. Мы братья, мы одно тело, единая нация», - так подвел предварительные итоги референдума премьер-министр Турции и лидер правящей партии Бинали Йылдырым, хотя сторонников президентской формы правления в стране оказалось не подавляющее большинство. При этом он пообещал «защищать единство страны, несмотря на различия во взглядах».

Оппозиционная Республиканская народная партия уже заявила о намерении требовать пересчета до 60% голосов в знак протеста против принятого в последний момент решения избирательной комиссии учитывать неклейменые бюллетени в качестве действительных голосов. По словам зампреда партии Булента Тескана, оппозиция намерена продолжить разбирательство, а если нарушения не будут устранены, это «создаст серьезную дискуссию по проблеме легитимности».