Турция продлила режим ЧП на три месяца

Режим чрезвычайного положения, введенный Турцией после неудачного госпереворота летом 2016 г., был продлен еще на три месяца, сообщает Reuters со ссылкой на вице-премьера страны Нумана Куртулмуша. Это решение было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности и на основе его рекомендации.

Между тем, сутки спустя после завершения референдума о конституционной реформе, преобразующей Турцию из парламентской республик в президентскую, в Стамбуле начались акции протеста. «Сотни людей», противников реформы, вышли на улицы, скандируя «вот, убийца (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган», сопровождая свои лозунги звоном кастрюль и сковородок, передает Associated Press. «Мы протестуем сегодня, потому что результаты, объявленные правительством, не являются реальными», - приводит агентство мнение одного из участников акции.

Накануне, практически сразу после объявления результатов голосования, Эрдоган призвал не подвергать сомнению итоги референдума, и пообещал обсудить с премьер-министром Турции возможность возвращения смертной казни в стране.

По итогам подсчета 100% бюллетеней за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%. Окончательные официальные итоги референдума будут объявлены в течение 11–12 дней.