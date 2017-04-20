Верховный суд запретил «Свидетелей Иеговы»

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской. Такое решение принял Верховный суд России, его решением деятельность организации на территории России запрещена.

«У религиозной организации "Свидетели Иеговы" имеются признаки экстремистской деятельности. Они представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности», – заявила в ходе слушаний в суде представитель Минюста Светлана Борисова.

«Свидетели Иеговы» намерены обжаловать решение Верховного суда. «Да, конечно, мы будем обжаловать здесь, в апелляции. И мы уже подали жалобу в Европейский суд. Мы будем делать все возможное», – заявил представитель религиозной организации Сергей Черепанов.

Минюст потребовал в суде запретить деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и 395 местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы», а их имущество обратить в пользу государства.