Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в двух районах Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК в республике.

«Режим введен в 21.00 мск на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», - уточнил он.

По его словам, режим КТО ограничен селами Нижний Джингутай, Дуранги, Карамахи (включительно) Буйнакского района, Дургели, Гурбуки и Губден (включительно), Карабудахкент (режим не распространяется) Карабудахкентского района Дагестана.

«Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников», - заключил представитель штаба.