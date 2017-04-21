Лукашенко отменит «декрет о тунеядцах», если найдется другой способ заставить всех работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что готов отменить так называемый «тунеядский» декрет, если органы власти представят ему способ, который заставит работать всех безработных.

«Не знаю, как вы на это смотрите, но 350 000 человек [безработных], что будем с ними делать? Если предложите другую инициативу [вместо декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества"], то я отступлю», - заявил Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

Лукашенко заметил, что изначально было 500 000 безработных. «Это мы 150 000 по разным предлогам освободили [от уплаты "тунеядского" сбора]», - продолжил он.

Лукашенко отметил, что новая концепция, которая заставит работать, необходима, напомнив об опыте советских времен.