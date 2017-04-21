Пытавшуюся бежать в Сирию студентку Караулову этапировали в колонию

ФСИН этапировал в колонию бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), которую приговорили к 4,5 г. тюрьмы за попытку сбежать в Сирию и примкнуть к террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России, передает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Бадамшина.

«Варю этапировали в колонию, в какую именно, нам пока не известно», - отметил адвокат. По его словам, защита и родные Карауловой просили отправить ее в колонию поближе к Москве, например в Можайскую женскую колонию.

22 декабря 2016 г. Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Караулову к 4,5 г. колонии общего режима. Карауловой засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - 1 год и 2 месяца. Поэтому подсудимая проведет в колонии 3 года и 4 месяца.

27 мая 2015 г. Караулова сбежала от родителей и вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в Килисе. Ее задержали на сирийской границе с группой других женщин, направлявшихся в Сирию. Девушку вернули домой 12 июня. 28 октября ее арестовали, 10 ноября 2015 г. ей предъявили обвинение.