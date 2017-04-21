В Хабаровске украли десятки единиц оружия и с ним напали на ФСБ – СМИ

Напавший сегодня на приемную ФСБ в Хабаровске использовал оружие, которое было в числе 40 единиц, украденных из местного стрелкового клуба «Хаммер», сообщило РБК со ссылкой на источники в ФСБ. По этим данным, в клубе было похищено все наличное оружие, а охранник убит.

«Интерфакс» сообщил, что в клубе «Хаммер» похищено 25 единиц оружия, причем нападавших было больше 10 человек. «Сегодня утром в тире на Тихоокеанской улице, 73а, было обнаружено тело охранника заведения, смерть которого наступила от пулевых ранений. В ходе осмотра помещений выяснилось, что неизвестные налетчики похитили около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов», - сказал собеседник агентства.

Личность напавшего на приемную ФСБ установлена - это житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», - сообщил Центр общественных связей ФСБ. При нападении погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, нападавший был уничтожен. Убитые — переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов, пишет РБК.