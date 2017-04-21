Нападавшего на приемную ФСБ в Хабаровске связали с неонацистами

Напавшим сегодня на приемную управления ФСБ в Хабаровске был местный житель А. В. Конев 1999 г. рождения, связанный, по некоторым данным, с неонацистской группой, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сегодня, 21 апреля, в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю «вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», сообщил ранее ЦОС ФСБ. Погиб сотрудник ФСБ, один посетитель - гражданин страны СНГ, еще один ранен. Нападавший убит.