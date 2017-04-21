Три человека погибли при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске

Сотрудник ФСБ России и посетитель погибли сегодня при нападении на приемную УФСБ по Хабаровскому краю, нападавший также уничтожен, сообщило «РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«21 апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», — говорится в сообщении.

На месте происшествия по адресу ул. Волочаевская, 144, проводятся оперативно-следственные мероприятия.