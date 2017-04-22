Жертвами нападения талибов на военную базу в Афганистане стали 140 человек

Как минимум 140 человек погибли в результате нападения талибов на военную базу на севере Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны страны. Отмечается, что число жертв может вырасти, десятки человек были ранены.

Нападение было совершено вечером 21 апреля, когда некоторые солдаты выходили из мечети после молитвы, другие ужинали. Талибы, переодетые в военную форму, ворвались на машинах на территорию базы и напали на военнослужащих.