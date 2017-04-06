Трамп и Меркель обсудили Украину и Афганистан

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонной беседы «конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане», - сообщает пресс-служба Белого дома. Собеседники условились о тесном сотрудничестве по этим вопросам.

Ранее стало известно о планах Белого дома сократить финансовую помощь Украине. Накануне об этом заявила зам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк. Она дала понять, что причина этого заключается в сокращении американского госбюджета, который при президенте Дональде Трампе «будет не таким раздутым, как прежние» и, вероятно, «уменьшится по всем статьям».

Конгресс предложил сократить военную помощь Киеву еще месяц назад. Так, изначально в бюджете на 2017 г. объем военной помощи Украине предполагался на уровне $350 млн, но комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса предложил урезать эту сумму до $150 млн.